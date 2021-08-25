MUSUMECI: "IN SICILIA 78 RICOVERATI SU 102 IN TERAPIA INTENSIVA NON SONO VACCINATI, PROTEGGERSI È UN DOVERE"

"Più delle parole, forse, possono i numeri. E allora eccoli quelli di oggi, giorno in cui registriamo altri 14 ingressi in terapia intensiva, che fanno salire a 102 le persone attualmente ricoverate.S...

"Più delle parole, forse, possono i numeri. E allora eccoli quelli di oggi, giorno in cui registriamo altri 14 ingressi in terapia intensiva, che fanno salire a 102 le persone attualmente ricoverate.

Sono donne e uomini che il #Covid19 ha attaccato duramente e che rischiano - è duro dirlo ma è la drammatica verità - la vita.

I numeri, dicevamo: ben 78 di loro non sono vaccinati. In degenza ordinaria il trend non cambia. Dei 729 attuali degenti, 552 non hanno fatto neppure una dose di siero".

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

"Appelli, iniziative speciali, open day, testimonianze di esperti, di chi di Covid è malato o di chi è guarito - aggiunge - tutte le strade abbiamo percorso in questi mesi per far sì che i siciliani si vaccinassero. Rinnovo l'appello a tutti i siciliani e mi attendo molto dalla esecuzione della ordinanza che da oggi è diventata operativa.

Noi continueremo a fare di tutto, ma anche i cittadini facciano la loro parte.

La maggioranza dei siciliani lo ha dimostrato ed è tempo che ciascuno prenda coscienza del dovere civico di proteggersi".