MUSUMECI NON ESCLUDE CHE TUTTA LA SICILIA POSSA DIVENTARE ZONA ROSSA: «LA SITUAZIONE CI PREOCCUPA».

«Il mio governo non vuole nascondere né i morti, né i guariti. Noi sappiamo essere falchi e colombe, ma in questo caso non vogliamo essere né l’uno e né l'altro: i siciliani devono sapere che al gover...

«Il mio governo non vuole nascondere né i morti, né i guariti. Noi sappiamo essere falchi e colombe, ma in questo caso non vogliamo essere né l’uno e né l'altro: i siciliani devono sapere che al governo c'è gente per bene». Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Catania parlando dei dati Covid, riferendosi ai 258 morti e ai 6.000 guariti ricalcolati ieri e che hanno scatenato polemiche. Musumeci non esclude che tutta la Sicilia possa diventare zona rossa: «Potremmo essere costretti a chiudere, la situazione ci preoccupa».

«Serve fare chiarezza all’interno una pandemia che ancora fa sentire il suo peso e per essere al centro di una ignobile campagna di denigrazione politica che ha come protagonisti alcuni deputati di opposizione che 'scappati di casa' tendono a dimenticare il loro passato.

Per il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, è in atto "una ignobile campagna di denigrazione messa in piedi dall'opposizione alla ricerca di credibilità perduta". Riferendosi alle richieste di Pd e M5s che chiedono le sue dimissioni dopo l'inchiesta di Trapani ora in mano alla Procura di Palermo sui presunti dati taroccati trasmessi all'Iss, il collasso della maggioranza sulla finanziaria regionale e l'aumento dei contagi in Sicilia con la disposizione di numerose zone rosse (l'intera provincia di Palermo), Musumeci, in conferenza stampa a Catania, ha parlato di "tanti sciacalli e iene che accerchiano il mio governo".

"L'esecutivo non vuole nascondere né i morti, né i guariti, ha aggiunto in conferenza stampa a Catania