MUSUMECI-SALVINI: È SCONTRO. «LA LEGA DECIDA SE STARE DENTRO O FUORI»

"La Lega decida se stare dentro o fuori il governo regionale". A replicare con un ultimatum alle dichiarazioni di Matteo Salvini, che in un'intervista al quotidiano La Sicilia ha annunciato la candidatura del segretario regionale del suo partito alla Presidenza della Regione, è il Governatore Nello Musumeci.

"Le dichiarazioni del segretario della Lega Matteo Salvini - ribatte Musumeci - non possono cadere nel silenzio. Di primo acchito verrebbe da dire che appaiono stravaganti per chi dovrebbe avvertire una responsabilità diversa, di guida della coalizione tutta. Capisco la volata da tirare al suo partito, ma dichiarare di volere il sindaco di Palermo, quello di Catania e il presidente della Regione non dovrebbe portare a prendere seriamente la pretesa".

"Tuttavia, per chi ha la mia storia - prosegue -, c'è un profilo non trascurabile: delegittimare il presidente della Regione eletto direttamente dai siciliani, mentre lavora in una fase storica di crisi, indebolisce l'istituzione e danneggia la Sicilia. Ho rispetto di tutte le forze politiche e non sarò certo io a dividere il centrodestra, ma non sono più disposto a tollerare ambiguità".

"Se la Lega vuole costruire una prospettiva alternativa a questo governo regionale - sottolinea Musumeci - si assuma la responsabilità di uscirne e ci ritroveremo certamente più uniti dopo, quando - fallita ogni velleitaria ipotesi di favorire la sinistra con una divisione tra noi - si comprenderà che la prospettiva di rinnovamento dell'Isola passa dagli uomini che hanno la responsabilità di favorire il cambiamento.

Non si può continuare a stare in un governo - conclude il presidente della Regione e contemporaneamente lavorare per logorarlo".

(ANSA).