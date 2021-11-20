MUSUMECI: «SCIOLGO L'INCANTESIMO, SONO RICANDIDATO»

"Musumeci è candidato, è ricandidato.Ma non è una novità, non è una notizia.Per me il tema non esiste. Sono convinto che il centrodestra rimarrà unito.". Così il presidente della Regione siciliana, Ne...

A cura di Redazione 20 novembre 2021 20:59

Condividi