MUSUMECI: «SCIOLGO L'INCANTESIMO, SONO RICANDIDATO»
"Musumeci è candidato, è ricandidato.Ma non è una novità, non è una notizia.Per me il tema non esiste. Sono convinto che il centrodestra rimarrà unito.". Così il presidente della Regione siciliana, Ne...
Per me il tema non esiste. Sono convinto che il centrodestra rimarrà unito.". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, alla convention del movimento DiventeràBellissima, in corso a Catania."Stasera abbiamo sciolto l'incantesimo, il presidente della regione sta lavorando a preparare le liste delle prossime regionali, vorrò vincere per me e per i partiti della mia coalizione", ha aggiunto. In Sicilia si voterà nell'autunno del 2022.
“E’ normale – ha detto Musumeci – che un presidente uscente consideri normale, fisiologica, la ricandidatura. Il tema per me non esiste.