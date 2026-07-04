Mutui shock in Sicilia: è la regione dove si pagano gli interessi più alti
Secondo i dati della Banca d'Italia, nell'Isola si pagano interessi fino al 6%. Il Lazio e la Lombardia sono molto più convenienti, mentre la Sardegna si conferma la regione con i mutui meno costosi.
Comprare casa in Sicilia continua a essere più costoso che nel resto d'Italia, almeno per quanto riguarda i mutui. A fotografare la situazione sono le ultime statistiche della Banca d'Italia sulle condizioni e sulla rischiosità del credito, che collocano ancora una volta l'Isola al primo posto per i tassi d'interesse applicati ai finanziamenti immobiliari.
Secondo i dati, in Sicilia i tassi possono arrivare fino al 6%, una percentuale decisamente superiore rispetto ad altre regioni italiane. Basti pensare che nel Lazio il valore si attesta al 2,86%, in Lombardia al 2,87%, mentre la Sardegna risulta la regione più conveniente con un tasso medio del 2,7%.
Il divario diventa ancora più evidente se si considerano anche le spese accessorie che accompagnano un mutuo, come i costi di istruttoria, le commissioni bancarie e le polizze assicurative, che fanno aumentare ulteriormente il costo complessivo del finanziamento.
Dall'analisi emerge anche un altro dato significativo: nel Mezzogiorno resta inferiore alla media nazionale la quota di mutui concessi esclusivamente alle donne. Le richieste accolte a favore di sole donne rappresentano il 18,4%, contro una media italiana del 20,1%. I mutui intestati ai soli uomini raggiungono invece il 34,9%, mentre il 46% dei finanziamenti è cointestato.
I numeri confermano come acquistare un'abitazione in Sicilia non significhi soltanto fare i conti con il prezzo degli immobili, ma anche con condizioni di accesso al credito generalmente meno favorevoli rispetto a gran parte del resto del Paese.