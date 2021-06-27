Na Na Na: il Tormentone 2021 di Griffith e Orange Beat.

Griffith inaugura la stagione estiva con la sua nuovissima “Na Na Na”, che ha tutte le carte in regola per diventare una tra le tracce più iconiche del nostro territorio siciliano, e perché no, anche...

Ad accompagnare Griffith (Alessio Filippone) in questo nuovo progetto dal sound fresco e travolgente, troviamo altri due paternesi: Jupa (Giuseppe Parisi), apprezzatissimo produttore di Maldive (2019) ad oggi con oltre 100.000 visualizzazioni su YouTube; e Orange Beat (Domenico Arancio), 3 volte campione nazionale di beatbox, scelto appositamente da Griffith per il suo timbro inconfondibile e per la sua versatilità, soprattutto in campo hip hop.

Già disponibile dal 11 giugno 2021 in tutti i digital store e su YouTube con un video ufficiale in 4K, che lascia letteralmente a bocca aperta, diretto dall’ormai celebre Graziano Piazza, il nuovo singolo trap / urban latin vi rapirà sin dal primo ascolto.

“Na Na Na” è a tutti gli effetti un tipico esempio di tormentone estivo che causa assuefazione e convince assolutamente tutti. Un prodotto commerciale fuori dagli schemi, che osa tanto, e dimostra ancor di più.

Che Griffith sia ormai una garanzia di varietà e sperimentazione lo sapevamo già da tempo, ma qui si va ben oltre la musica del territorio. Da paternesi non possiamo che essere orgogliosi per i nostri ragazzi.

Dopo più di un anno di lockdown si torna a ballare con NA NA NA di Griffith feat. Orange Beat.

L’estate 2021 è appena iniziata.

Link YouTube: https://youtu.be/q6kXoYOK5eM