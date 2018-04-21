Nadia Toffa su Instagram senza la parrucca.

La presentatrice de “Le Iene” ha pubblicato uno scatto sul noto social in cui appare sorridente e gioiosa, accanto alla mamma, senza parrucca, con un turbante colorato a coprirle la testa e un grande paio di occhiali da sole. “Oggi è venuta a trovarmi la mia mamma – scrive Nadia Toffa – Una donna fantastica, speciale, unica.

Una giornata favolosa”. Un post che ha commosso i fan. “Sei bellissima non arrenderti”, “Sei la forza fatta persona!!!”, “Non mollare mai…” commentano tutti con parole di incoraggiamento.

Più di 10 giorni fa Nadia Toffa fa aveva saltato la puntata delle Iene dicendosi provata dalle cure a cui si sta sottoponendo contro il cancro.