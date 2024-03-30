NAPOLI. ACQUISTA BOX CON FIGURINE CALCIATORI MA DENTRO C'È EROINA PURA

Aveva acquistato da un portale on un line un box di 50 figurine di calciatori ma quando il pacco è arrivato a casa all'interno non ha affatto trovato solo i campioni del pallone ma droga, eroina pura....

E' stato il protagonista della vicenda, un 43enne incensurato di Pompei, a raccontare quanto gli era successo.

Si è recato dai carabinieri e ha consegnato la scatola con le bustine ma anche con del cellophane pieno di polvere bianca. Il pacco è stato analizzato e si è scoperto che la sostanza era eroina pura: 180 grammi di stupefacente, un carico del valore di diverse migliaia di euro.

La droga è stata sequestrata ma continuano le indagini per risalire al "negoziante" sbadato e al pusher al quale era destinata.