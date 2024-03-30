95047

NAPOLI. ACQUISTA BOX CON FIGURINE CALCIATORI MA DENTRO C'È EROINA PURA

Aveva acquistato da un portale on un line un box di 50 figurine di calciatori ma quando il pacco è arrivato a casa all'interno non ha affatto trovato solo i campioni del pallone ma droga, eroina pura....

A cura di Redazione Redazione
30 marzo 2024 17:12
NAPOLI. ACQUISTA BOX CON FIGURINE CALCIATORI MA DENTRO C'È EROINA PURA -
Dintorni
Condividi

Aveva acquistato da un portale on un line un box di 50 figurine di calciatori ma quando il pacco è arrivato a casa all'interno non ha affatto trovato solo i campioni del pallone ma droga, eroina pura.

E' stato il protagonista della vicenda, un 43enne incensurato di Pompei, a raccontare quanto gli era successo.

Si è recato dai carabinieri e ha consegnato la scatola con le bustine ma anche con del cellophane pieno di polvere bianca. Il pacco è stato analizzato e si è scoperto che la sostanza era eroina pura: 180 grammi di stupefacente, un carico del valore di diverse migliaia di euro.

La droga è stata sequestrata ma continuano le indagini per risalire al "negoziante" sbadato e al pusher al quale era destinata.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047