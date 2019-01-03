95047

NAPOLI, AGGREDISCE LA COMPAGNA E LE METTE IL GUINZAGLIO DEL CANE

Una storia assurda che arriva da Napoli.Ha messo al collo della sua compagna, che lo voleva lasciare, il guinzaglio del cane ma è stato arrestato dagli agenti della polizia locale. Giudicato per diret...

A cura di Redazione Redazione
03 gennaio 2019 09:35
NAPOLI, AGGREDISCE LA COMPAGNA E LE METTE IL GUINZAGLIO DEL CANE -
Oltre 95047
Condividi

Una storia assurda che arriva da Napoli.

Ha messo al collo della sua compagna, che lo voleva lasciare, il guinzaglio del cane ma è stato arrestato dagli agenti della polizia locale. Giudicato per direttissima è stato condannato. Il fatto è avvenuto a Napoli, nei pressi dei Gradoni di Chiaia. La donna, che aveva deciso di lasciare il suo compagno, è stata raggiunta dall'uomo che dapprima l'ha colpita a pugni e schiaffi e poi ha messo al collo il guinzaglio del cane della donna, che è svenuta. Portata in ospedale, sono stati riscontrati traumi guaribili in 21 giorni.

Quando gli agenti sono giunti sul posto l'uomo ha detto che la donna era svenuta per un malore e che lui stava tentando di farla rinvenire ma le persone presenti sul posto continuavano a inveire contro di lui. Sul posto sono giunti i soccorritori del "118" che hanno prestato le prime cure alla vittima per poi portarla in ospedale. L'uomo, invece, è stato dapprima portato in un vicino locale pubblico anche per sottrarlo all'ira della folla e poi negli uffici della polizia locale dove è stato identificato. In ospedale, la donna agli agenti ha detto che il suo compagno per gelosia era solito reagire in modo violento. E l'ultimo episodio era la reazione alla decisione di lasciarlo.

La vittima è stata raggiunta in strada dove era in attesa di un taxi. Quindi, secondo quanto ricostruito, è stata strattonata e colpita con pugni e schiaffi. Poi l'aggressore ha preso il guinzaglio del cane e lo ha messo al collo della donna. Arrestato su disposizione del pm di turno l'uomo è stato giudicato per direttissima e condannato a un anno e quattro mesi (pena sospesa) oltre alla applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047