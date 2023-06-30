NAPOLI, AUTO ESPLOSA IN TANGENZIALE: MORTO ANCHE IL 25ENNE TIROCINANTE FULVIO FILACE

E' morto Fulvio Filace, il laureando 25enne rimasto gravemente ferito nello scoppio dell'auto-prototipo avvenuta venerdì scorso sulla Tangenziale di Napoli.Lo riferiscono fonti dell'ospedale Cardarell...

E' morto Fulvio Filace, il laureando 25enne rimasto gravemente ferito nello scoppio dell'auto-prototipo avvenuta venerdì scorso sulla Tangenziale di Napoli.

Lo riferiscono fonti dell'ospedale Cardarelli dove il tirocinante era ricoverato in gravissime condizioni per le ferite riportate dalle fiamme scaturite dallo scoppio.

Lunedì scorso era morta, anche lei dopo alcuni giorni di ricovero, la ricercatrice del Cnr, Maria Vittoria Prati, di 66 anni che si trovava alla guida della vettura.

Omicidio e incendio, per il momento a carico di ignoti, sono i reati sui quali la Procura della Repubblica di Napoli sta lavorando, dopo aver delegato gli accertamenti ai Carabinieri, in seguito alla morte della ricercatrice 66enne del Cnr, Maria Vittoria Prati, e del giovane laureando in Ingegneria e tirocinante presso lo stesso centro di ricerca Fulvio Filace, quest'ultima avvenuta stanotte, dopo l'esplosione dell'auto prototipo venerdì scorso sulla Tangenziale di Napoli.

I militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Napoli insieme con il Ris di Roma dovranno individuare qualsiasi elemento utile sulle cause dell'esplosione della vettura. Aveva provocato una vera e propria ondata di solidarietà a Napoli l'appello a donare sangue dei familiari di Filace. In poche ore oltre cento persone si erano presentate al centro trasfusionale dell'ospedale Cardarelli, dove il giovane era ricoverato ed era stato sottoposto ad alcuni interventi chirurgici.