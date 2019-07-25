NAPOLI, BIMBO DI 4 ANNI MUORE ANNEGATO IN PISCINA DURANTE UNA FESTA DI NOZZE

Muore a 4 anni in un piscina a Pozzuoli (Napoli) durante un matrimonio.Un bambino di appena 4 anni è annegato ieri sera nella piscina di un lido durante un matrimonio.Il piccolo Davide M., secondo di...

Un bambino di appena 4 anni è annegato ieri sera nella piscina di un lido durante un matrimonio.

Il piccolo Davide M., secondo di tre figli di una coppia di Maddaloni, per cause ancora in fase di accertamento, dopo essere sfuggito al controllo dei genitori è finito nella piscina dove altri bambini stavano facendo il bagno.

A notare il corpo esanime del piccolo è stata un’animatrice che si è tuffata in acqua.

Inutili sono stati i tentativi di rianimazione e la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove è stato constatato il decesso.

La salma è stata trasferita presso il secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia farà luce sulle cause della morte.