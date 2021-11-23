NAPOLI: EDUARDO MUORE DI COVID A 65 ANNI. LA SCRITTA CHOC SUL MANIFESTO: «ERA VACCINATO CON DOPPIA DOSE»

“È mancato con tutte le due dosi di vaccino Covid fatte il signor Eduardo, ‘detto Barry White’ (il noto e corpulento cantautore statunitense mancato nel 2003, ndr.) di 56 anni”.E’ questo il manifesto...

“È mancato con tutte le due dosi di vaccino Covid fatte il signor Eduardo, ‘detto Barry White’ (il noto e corpulento cantautore statunitense mancato nel 2003, ndr.) di 56 anni”.

E’ questo il manifesto funebre che è apparso qualche giorno fa nella zona piazza Carlo III a Napoli, tra l’Arenaccia e il corso Garibaldi.

E, se inizialmente a qualcuno sia sembrato un fake fatto circolare nelle chat no vax, l’annuncio in questione è stato realmente richiesto dalla famiglia di una persona deceduta.

I parenti di Eduardo, morto all’età di 65 anni per complicazioni legate al Covid-19, hanno infatti espressamente chiesto all’impresa di onoranze funebri alla quali si sono rivolti di riportare sul cartello, assieme all’annuncio della scomparsa dell’uomo, questa frase.

Il titolare ha successivamente acconsentito a stampare il manifesto con la singolare dicitura.

Probabilmente l’obiettivo dei familiari dell’uomo è quello di mettere in guardia i propri concittadini, consigliando loro di non abbassare la guardia nei confronti del virus perché, se il vaccino ha permesso di tutelare molte persone, ormai diversi studi scientifici hanno dimostrano del calo dell’efficacia con il passare dei mesi.