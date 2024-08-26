NAPOLI: IN 4 SU UNA SMART, MUORE BIMBA IN UN INCIDENTE. ALLA GUIDA UOMO SENZA PATENTE E ASSICURAZIONE

Incidente mortale a Giugliano in Campania, nel Napoletano: in via Domitiana, una smart Fortwo con a bordo quattro persone (una coppia e le due figlie della donna) si è ribaltata per cause ancora da ac...

Incidente mortale a Giugliano in Campania, nel Napoletano: in via Domitiana, una smart Fortwo con a bordo quattro persone (una coppia e le due figlie della donna) si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Una delle bambine, di otto anni appena, è morta a causa dell'impatto.

Un'altra minore di 16 anni è in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture; la madre è in osservazione nello stesso ospedale mentre per l'uomo alla guida qualche escoriazione. Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito.

Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, l'auto era senza assicurazione ed il conducente senza patente.

Sulla Smart Fortwo viaggiavano in quattro: la mamma, le due piccole ed il compagno della donna che non è il papà delle bimbe e che era alla guida dell'auto. Pare che la 16enne fosse seduta nel piccolo bagagliaio posteriore e la vittima in braccio alla madre sul sedile lato passeggero.

I carabinieri hanno arrestato per omicidio stradale Francesco D'Alterio, 47 anni, l'uomo che era alla guida della Smart.