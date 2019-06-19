NAPOLI: MALATO TUMORE IN AMBULANZA,NON IMBARCATO

Negato l'imbarco sulla nave Caremar da Napoli ad un'ambulanza con paziente a bordo, partita stamane da Capri.Il veicolo sanitario, dopo che all'ammalato erano state effettuate le terapie oncologiche,...

Negato l'imbarco sulla nave Caremar da Napoli ad un'ambulanza con paziente a bordo, partita stamane da Capri.

Il veicolo sanitario, dopo che all'ammalato erano state effettuate le terapie oncologiche, si è visto negare l'imbarco a causa della posizione assunta di recente dalle Compagnie di navigazione di linea.

Un diniego che va avanti da giorni e che ha indotto il sindaco di Capri, Marino Lembo, ad emanare un'ordinanza notificata agli armatori della Compagnia Caremar per consentire i trasferimenti via mare agli ammalati isolani.

Ordinanza che però è stata ignorata: l'ambulanza è ferma sul molo dello scalo napoletano mentre il sindaco di Capri, dal Palazzo Municipale, ha messo in moto un'unità di crisi comunicando il gravissimo episodio a tutte le autorità, tra queste il Prefetto e gli Uffici dell' Ammiragliato, per consentire il pronto rientro sull'isola dell'autoambulanza con il paziente per la prossima nave veloce delle 17.25.