NAPOLI, NOEMI SI È SVEGLIATA: GRANDE EMOZIONE AL SANTOBONO

Questa mattina, dopo 7 giorni di coma indotto, la piccola Noemi è stata portata ad uno stato di sedazione non profonda.Nell'ospedale Santobono di Napoli è stata grande l'emozione, tra i medici e gli i...

A cura di Redazione 10 maggio 2019 11:53

