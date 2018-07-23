NAPOLI: NONNO MUORE PER SALVARE LA NIPOTINA DI DIECI ANNI DALLE ONDE

La tragedia è avvenuta presso un lido di Ischitella, un uomo ha perso la vita nel tentativo di salvare la nipote trascinata dalle correnti.

A. T. di anni 70 vedendo la nipote trasportata dalle correnti al largo, ha cercato più volte di afferrarla, ma con scarsi risultati.

Subito i soccorsi sono partiti dalla terraferma con un’imbarcazione di salvataggio. Sono riusciti a salvare la bambina, mentre per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I soccorritori quando sono riusciti a trarre l’uomo sull’imbarcazione ormai le sue condizioni erano disperate, non è servito a molto il massaggio cardiaco effettuato dagli operatori.

Tutto è avvenuto sotto gli occhi increduli dei bagnanti della spiaggia, sotto shock l’intera famiglia dell’anziano che disperata non riesce a darsi pace