NAS CATANIA: SCOPERTA UNA PARAFARMACIA SENZA FARMACISTA, SEQUESTRATO LOCALE E FARMACI

Due fratelli, una farmacista abitante in Aosta ed un commesso residente in Catania, sono stati deferiti, all’A.G., in concorso tra loro, per esercizio abusivo della professione di farmacista. I Carabi...

Due fratelli, una farmacista abitante in Aosta ed un commesso residente in Catania, sono stati deferiti, all’A.G., in concorso tra loro, per esercizio abusivo della professione di farmacista. I Carabinieri del NAS di Catania, in collaborazione con il paritetico NAS di Aosta, hanno scoperto una parafarmacia nel capoluogo etneo, riconducibile alla titolarità della farmacista, gestita unicamente dal fratello, privo dello specifico titolo professionale e abilitazione e assunto con il ruolo di commesso/magazziniere, il quale sopperiva alla farmacista impegnata presso la farmacia di Aosta. I locali della parafarmacia sono stati sottoposti a sequestro giudiziario, interrompendo l’illecita dispensazione dei farmaci.