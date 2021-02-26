NAS DI CATANIA: PASTI NON CONFORMI IN UNA SCUOLA D’INFANZIA E PRIMARIA

Un’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica della provincia etnea è stata deferita all’A.G. per frode in pubbliche forniture. Nel corso delle indagini i Carabinieri del NAS di Catania...

Un’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica della provincia etnea è stata deferita all’A.G. per frode in pubbliche forniture. Nel corso delle indagini i Carabinieri del NAS di Catania hanno scoperto, a seguito di denunce presentate dai genitori di alunni di una scuola d’infanzia e primaria della città metropolitana, che la ditta di ristorazione procedeva, in modo sistematico, alla fornitura di pasti non conformi a quelli stabiliti dalle tabelle dietetiche vidimate dall’Autorità sanitaria, distribuendo inoltre alimenti di qualità commerciale inferiore e con potere nutrizionale non idoneo. I militari hanno anche rilevato la presenza di corpi estranei ed insetti in alcuni pasti causati dall’omissione delle prescritte fasi di autocontrollo da parte della ditta.