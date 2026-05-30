Nas sequestrano due centri sanitari abusivi: visite illegali e palestra fantasma

I Carabinieri del Nas hanno scoperto due strutture sanitarie senza autorizzazioni: effettuate visite specialistiche abusive e sequestrati i locali.

Operazione dei Carabinieri del Nas di Catania contro l’abusivismo sanitario nel settore ambulatoriale privato. Nel corso di una serie di controlli effettuati in due distinti comuni del comprensorio del Calatino Sud-Simeto, i militari hanno scoperto e sequestrato due strutture sanitarie abusive che operavano senza le necessarie autorizzazioni.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il primo centro, pubblicizzato come struttura medico-sportiva, offriva in realtà numerose prestazioni sanitarie attraverso ambulatori interni risultati totalmente abusivi. Nella struttura operavano medici specialisti esterni che effettuavano visite e consulenze in diverse branche, tra cui ginecologia e podologia, oltre ad altri potenziali servizi specialistici.

Nel secondo caso, i Nas hanno scoperto che uno studio autorizzato formalmente come centro di fisioterapia svolgeva in realtà ulteriori attività ambulatoriali non autorizzate. Gli investigatori hanno accertato la presenza di ambulatori abusivi nei quali venivano erogate prestazioni specialistiche di urologia, cardiologia e ortopedia da parte di medici esterni. Durante il controllo è stata inoltre rilevata la presenza di una palestra abusiva utilizzata per attività di ginnastica riabilitativa. Al termine delle verifiche, i militari del Nas hanno disposto il sequestro dei locali interessati dalle irregolarità.