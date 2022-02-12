NASCE A MISTERBIANCO IL PRIMO PUNTO DI ASCOLTO PER TUTTE LE VITTIME DI VIOLENZA

E’ stato inaugurato a Misterbianco lo sportello “Tutela e Protezione”, un luogo di accoglienza per tutte le vittime di violenza.Qui verrà garantito sostegno umano, psicologico e legale, grazie riconos...

E’ stato inaugurato a Misterbianco lo sportello “Tutela e Protezione”, un luogo di accoglienza per tutte le vittime di violenza.

Qui verrà garantito sostegno umano, psicologico e legale, grazie riconosciuti professionisti del settore.“Quando parliamo di femminicidio ci riferiamo ad una emergenza sociali, non si tratta di eccezioni, ma di un problema strutturale della nostra società”, dichiara l’avvocato penalista Alessandro Numini che farà parte del team di esperti Con lo Sportello Tutela e Protezione possiamo mettere a suo agio ed al sicuro la vittima, offrendole tutto il sostegno umano, legale e psicologico di cui necessita.

Le vittime sono reticenti a parlare per vergogna, per paura che il compagno lo venga a sapere, per timore di non essere credute, perché pensano che sia colpa loro. Qui potranno essere ascoltate e ricevere il nostro supporto, con atteggiamento non giudicante e senza mai forzarle a prendere delle decisioni”.

Verrà presto attivato un numero verde, con la possibilità per le vittime di contattare i professionisti anche da remoto, in totale anonimato, per raccontare il proprio dramma e le aggressioni fisiche o verbali subite.

Si tratta di un problema di coscienza morale, di comunità, ma soprattutto di umanità. Queste sono le motivazioni che alimentano il nostro entusiasmo e che ci hanno spinto a costruire una casa conforto per chi in silenzio subisce soprusi di questo genere sempre più frequenti, ” hanno dichiarato Giusi Letizia Percipalle, Presidente comitato cittadino “La Voce di Misterbianco” e Consigliere comunale ed Alessandro Tornello, sociologo e vice presidente del comitato civico, fondatori, unitamente all'avvocato Numini, dello sportello Tutela e protezione.