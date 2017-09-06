NASCE C.U.S. PATERNÒ

Sarà presentato in conferenza stampa a Palazzo Alessi il 15 settembre alle ore 17:00 lo sportello C.U.S Paternò. Si tratta dello sportello informativo collegato all’importante Centro Universitario Spo...

Sarà presentato in conferenza stampa a Palazzo Alessi il 15 settembre alle ore 17:00 lo sportello C.U.S Paternò. Si tratta dello sportello informativo collegato all’importante Centro Universitario Sportivo di Catania che si occupa di promozione, potenziamento e diffusione della pratica sportiva.

Alla conferenza parteciperanno i Centri sportivi, le scuole di danza e le Associazioni Sportive dilettantistiche che operano nel territorio. I responsabili dello sportello, il dott. Davide Borzì e la la prof.ssa Francesca Coluccio illustreranno i termini e le condizioni per la campagna di tesseramenti relativa all’anno 2017/2018. Saranno presenti il sindaco di Paternò, dott. Antonino Naso, l’assessore allo Sport, dott. Carmelo Maiolino e il Presidente del C.U.S. Catania , dott. Luca Di Mauro.

“Lo sportello C.U.S a Paternò - dicono i responsabili - rappresenta un’occasione importante per il rilancio dello sport di qualità in un territorio che ha molte eccellenze nel settore ma che non è riuscito, ad oggi, a creare una rete di risorse in grado di soddisfare le carenze, anche strutturali della città. Ci auguriamo che le associazioni e i centri sportivi colgano questa importante oppurtinità, che coinvolgerà non solo gli studenti ma anche le persone che intendono avvicinarsi alla pratica sportiva”.

“Questa Amministrazione - ha commentato il sindaco Nino Naso - crede che non vi sia Cultura senza Sport né Sport senza Cultura. La nuova realtà associativa del CUS Paternò offre un ulteriore contributo di crescita e sviluppo sociale a questa città, dove i valori dello sport e dell'aggregazione hanno sempre rappresentato punti fermi e indissolubili per quei tanti giovani e meno giovani che fanno del confronto e dell'agonismo un'occasione di sana di crescita anche e soprattutto culturale. L'auspicio - conclude Naso - è che si possa sempre più crescere, e che anche i valori di solidarietà sociale possano andare sempre più di pari passo con quelli della crescita sportiva e sociale”.

Lo sportello sarà attivo già da settembre in Via Alfano, 40. Per tutte le informazioni è possibile contattare i numeri 3342462381 e 3298728132.