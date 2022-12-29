NASCONDE 20MILA EURO DI BUONI POSTALI NEL CAMINETTO: LA MOGLIE ACCENDE IL FUOCO E BRUCIA TUTTO

Ventimila euro in buoni postali andati letteralmente in fumo. Un uomo ha nascosto i buoni fruttiferi postali nel caminetto, ma la moglie l’ha acceso per Natale e li ha bruciati. “Quando ho visto le fi...

Ventimila euro in buoni postali andati letteralmente in fumo. Un uomo ha nascosto i buoni fruttiferi postali nel caminetto, ma la moglie l’ha acceso per Natale e li ha bruciati. “Quando ho visto le fiamme, stavo per svenire”, ha raccontato il protagonista della vicenda al Messaggero.

L’uomo, che risiede in via dei Quattro Venti nel quartiere Monteverde di Roma, ha spiegato al quotidiano che per lui lasciare il denaro nel caminetto non è una novità.

“Pensavo fosse un luogo sicuro, dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare. Mia moglie non lo sapeva che li avevo nascosti lì. Ogni anno, prima di accendere il fuoco, li spostavo”.

Stavolta, complice l’atmosfera di festa, le cose sono andate diversamente.

E quando la moglie ha accesso il caminetto non è stato possibile salvare i buoni.