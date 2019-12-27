Nella serata del 23 dicembre, personale del Commissariato di P.S. di Adrano, unitamente a personale della SCO di Catania, a seguito di mirati servizi volti a contrastare i reati di spaccio di sostanze...

NASCONDE IN UN GARAGE UN FUCILE E LA DROGA: UN ARRESTO AD ADRANO

stupefacenti, ha proceduto all’arresto di CASTELLI Fabio di anni 27, perché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di eroina e di cocaina nonché del reato di detenzione illegale di munizioni da guerra.

La continua attività info investigativa svolta dagli Uffici di Polizia portava alla conoscenza del fatto che il Castelli custodiva dello stupefacente in un garage sito in Adrano. In considerazione di ciò, nel pomeriggio del 23 dicembre, si effettuava un servizio di P.G. nei pressi dello stabile ove è ubicato il garage. In effetti, in serata giungeva un’autovettura con a bordo il CASTELLI che si trovava assieme a una donna rumena.

Dopo esser scesi dall’auto, i due entravano nello stabile ove è ubicato il garage d’interesse, facendone scattare la perquisizione che permetteva di rinvenire grammi 200 di cocaina e grammi 50 di eroina, già confezionata in vari involucri, oltre a un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Veniva, altresì, rinvenuta una busta in cellophane contenente 20 cartucce cal. 7,62 per fucile d’assalto AK-47 kalashnikov.

Dell’avvenuto arresto veniva data notizia al P.M. di turno che disponeva la traduzione dell’arrestato presso la casa circondariale P.zza Lanza di Catania.