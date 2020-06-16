NASCONDEVA LA COCAINA NEL REGGISENO: COPPIA ARRESTATA A GIARRE

I Carabinieri della Stazione di Giarre, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato nella flagranza il 52enne Maurizio VISCUSO del posto e la 30enne Federica CURRÒ...

I Carabinieri della Stazione di Giarre, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato nella flagranza il 52enne Maurizio VISCUSO del posto e la 30enne Federica CURRÒ di Mascali, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di predisposti servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, in particolare nei fine settimana, i militari la scorsa notte hanno fermato una Fiat 500 con a bordo l’uomo e la donna che, mostrando un eccessivo nervosismo, hanno spinto gli operanti ad approfondire il controllo. Difatti, previa perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4 involucri in cellophane contenenti 45 grammi di cocaina, nascosti dentro il reggiseno della donna.

Estendendo nell’immediato la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, sono stati altresì rinvenuti e sequestrati: 4 bilancini elettronici di precisione, circa 350 euro in banconote di vario taglio, nonché degli appunti riportanti nomi e cifre riferiti l’attività illecita posta in essere dalla coppia.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.