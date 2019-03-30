NASCONDEVA L'HASHISH TRA LA FRUTTA, FERMATO A MESSINA UN CORRIERE CON 15 CHILI DI DROGA

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo economico del territorio, hanno rinvenuto presso l’approdo delle navi di Tremestieri oltre 15 chilogram...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo economico del territorio, hanno rinvenuto presso l’approdo delle navi di Tremestieri oltre 15 chilogrammi di hashish all’interno dell’abitacolo di un autoarticolato. La sostanza stupefacente era nascosta in un vano della motrice di un TIR di grosse dimensioni, occultato in un sacco di plastica, nel tentativo di sfuggire ad un eventuale controllo dei cani antidroga.

Nel corso dei controlli effettuati dalle Fiamme Gialle sui mezzi in transito nella città dello Stretto, grazie alle sofisticate procedure di analisi di rischio elaborate e all’esperienza investigativa maturata dai finanzieri, e al fiuto del cane antidroga Sara, è stato individuato l’autotreno, carico di frutta destinata al mercato all’ingrosso, all’interno del quale, a seguito del controllo, è stata rinvenuta la sostanza stupefacente.

Il corriere della droga, B.S., un uomo originario della provincia di Ragusa, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente associato presso il carcere di Messina “Gazzi”.