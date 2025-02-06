NASO PIANGE IL CAVALIERE ANTONINO BONTEMPO: IL RISTORATORE CHE HA FATTO LA STORIA E PORTATO I NEBRODI NEL MONDO

La notizia della scomparsa del Cavaliere Antonino Bontempo rappresenta una grande perdita per la comunità di Naso e per la Sicilia intera. Uomo di grande carisma e talento, Bontempo ha lasciato un seg...

La notizia della scomparsa del Cavaliere Antonino Bontempo rappresenta una grande perdita per la comunità di Naso e per la Sicilia intera. Uomo di grande carisma e talento, Bontempo ha lasciato un segno indelebile nel mondo della gastronomia e della cultura siciliana.

Il suo ristorante, autentico punto di riferimento per la gastronomia locale, ha saputo conquistare il cuore di numerose persone, tra cui molte celebrità, grazie alla sua cucina genuina e raffinata. Bontempo è stato un esempio di passione e dedizione, non solo come ristoratore, ma anche come figura promotrice di numerosi eventi e celebrazioni che hanno valorizzato il patrimonio culturale della sua terra.

Anche l'amministrazione comunale di Naso ha voluto ricordare la figura del Cavaliere Bontempo con un messaggio di cordoglio: “La città di Naso piange la scomparsa di un figlio illustre. Nella sua casa di contrada Fiumara, si è spento serenamente il Commendatore Antonino Bontempo. La Sicilia perde un uomo che ha portato la cucina dei Nebrodi alla ribalta internazionale, un personaggio di riferimento che, sin dal 1961, con una visione fuori dal comune, ha trasformato una semplice osteria in un punto di incontro irrinunciabile per tanti viandanti provenienti dalle zone interne dell’isola, diretti verso la costa tirrenica”.

Grazie alla sua intraprendenza e creatività, supportate dal prezioso aiuto della sua famiglia, "L'Osteria della Fiumara" si è evoluta fino a diventare uno dei ristoranti più rinomati e ricercati d'Italia, conosciuto con il nome di "Bontempo il Ristorante". Antonino Bontempo era un uomo buono e mite, capace di conquistare l’amicizia e la stima di numerosi personaggi del cinema, della televisione, della politica e della società civile.

Alla famiglia Bontempo giunge l'abbraccio del sindaco Gaetano Nanì, della giunta, del consiglio comunale e il cordoglio dell'intera città di Naso, che perde un pezzo importante della sua storia. Una storia che, grazie ai suoi figli, continuerà a vivere.

Oltre alla sua straordinaria carriera di ristoratore, Bontempo si è distinto anche come attore non protagonista in alcuni film di Vittorio Sindoni, dimostrando un talento poliedrico e una passione per il mondo dell'arte e dello spettacolo. La sua partecipazione al Festival Mondiale della Cucina in Giappone, rappresentando l'Italia a livello internazionale, è un'ulteriore prova del suo impegno e della sua influenza nel settore gastronomico.

I funerali saranno celebrati venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 15:00 nella Chiesa Madre di Naso.

Il direttore e la redazione di 95047.it esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Bontempo in questo momento di profondo dolore.