Naso, Rosaria compie 105 anni: il paese festeggia una nonna da record

Circondata dall'affetto della famiglia, la 105enne di Naso continua a tenersi informata leggendo quotidiani e riviste. Il sindaco: «Testimonianza straordinaria di longevità».

A Naso (Messina) Rosaria Pizzino, classe 1921 ha spento 105 candeline.

"Naso è un posto dove si vive bene e a lungo - ha commentato il sindaco Gaetano Nanì - e la signora Rosaria, così come le altre quattro concittadine che hanno superato i 100 anni, ne rappresenta una testimonianza straordinaria.

Abitare in un luogo tranquillo, salutare e a misura d'uomo è oggi un grande valore.

Questi momenti ci ricordano l'importanza degli affetti, delle relazioni autentiche e del senso di comunità che caratterizza i nostri borghi".

Vedova Gorgone, Rosaria vive insieme a Rosina l'ottantenne unica figlia rimasta, circondata dall'affetto di parenti e amici.

Ama tenersi informata leggendo quotidiani e riviste, con una particolare passione per il gossip. Le sue abitudini sono semplici: sveglia all'alba, riposo serale anticipato e un'alimentazione sana e genuina.

Unica eccezione a una routine consolidata, quest'anno, per celebrare il prestigioso traguardo, un pranzo in ristorante della zona.