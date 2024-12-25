NATALE A CATANIA: PISTA DI PATTINAGGIO E MERCATINI A PIAZZA MANGANELLI

Ieri sera, la centralissima Piazza Manganelli a Catania è stata il cuore di un evento che ha subito catturato l'attenzione dei cittadini e dei turisti: l'inaugurazione di una grande pista di pattinagg...

Ieri sera, la centralissima Piazza Manganelli a Catania è stata il cuore di un evento che ha subito catturato l'attenzione dei cittadini e dei turisti: l'inaugurazione di una grande pista di pattinaggio su ghiaccio. Per l'occasione, la piazza è stata pedonalizzata, eliminando il traffico veicolare e creando così uno spazio ideale dove immergersi nell'atmosfera natalizia, a pochi passi dalla storica via Etnea.

L'evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi delle festività catanesi. La pista di pattinaggio è inserita all'interno del Mercatino di Natale che, con i suoi colori e le sue tradizioni, animerà la città durante tutto il periodo natalizio.

I visitatori avranno la possibilità di pattinare tutti i giorni, con orario continuato, fino al 6 gennaio, offrendo un'opportunità unica per grandi e piccoli di divertirsi e vivere la magia del Natale.

Il costo per accedere alla pista sarà di 7€, comprensivi di mezz'ora di pattinaggio e noleggio dei pattini.

Un'ottima occasione per famiglie e appassionati di vivere un'esperienza indimenticabile, sia per chi è già esperto nel pattinaggio, sia per chi si avventura per la prima volta sul ghiaccio, tra cadute e risate.

Durante l'inaugurazione, l'assessore alle attività produttive del Comune di Catania, Giuseppe Gelsomino, ha partecipato al taglio del nastro, ufficializzando l'apertura di questa nuova attrazione che, insieme al mercatino e ad altri eventi natalizi, contribuirà a rendere ancora più speciale l'atmosfera di Catania durante le festività.

La pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Manganelli è dunque un'occasione imperdibile per vivere la magia del Natale in una delle piazze più affascinanti della città. Non resta che mettersi i pattini e lasciarsi trasportare dalla gioia delle festività!