NATALE BAMBINO 2020. LA SESTA EDIZIONE DELL’EVENTO BENEFICO SI FA IN QUATTRO

E’ appena partita la sesta edizione di Natale Bambino 2020, il consueto appuntamento con la solidarietà, coordinato dall’associazione culturale Zona franca, che ogni anno riunisce le forze sane della comunità paternese per sostenere chi è in difficoltà. Dopo la realizzazione del primo parco inclusivo della città, il Giardino del Sorriso, e l’Atelier Solidale, che si occupa di distribuire indumenti a chi ne ha bisogno, quest’anno Natale Bambino si fa in quattro perché 4 sono gli obiettivi da raggiungere: aiutare l’ospedale SS. Salvatore, acquistando i saturimetri, sostenere la Bisaccia del Pellegrino, la nostra mensa sociale, attivare il carrello solidale e donare ausili didattici ai bambini che ne hanno bisogno.

La pandemia ci ha messi in ginocchio, ha stravolto letteralmente le nostre vite, ci ha allontanati fisicamente, ma è rimasto il desiderio di donare e stare accanto a chi ha bisogno del nostro sostegno. A causa delle restrizioni imposte dall’ultimo DPCM in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 non sono consentiti i tradizionali appuntamenti che ogni anno le varie associazioni con grande solidarietà hanno realizzato . Ciò nonostante le associazioni, i Club Service, gli imprenditori e i commercianti sono chiamati a dare il proprio contributo, con le modalità che riterranno più opportune.

Nei prossimi giorni sarà avviata la lotteria che coinvolgerà direttamente gli studenti delle scuole superiori e i commercianti nella vendita dei biglietti. E’ un modo per incentivare gli acquisti nella notra città ( #iocomproincittà) in un momento in cui le attività commerciali locali risentono maggiormente degli effetti della pandemia. L’ estrazione finale , in diretta su facebook (sulla pagina Zona Franca periodico) come sempre sarà il 6 gennaio alle ore 18:00.

2 modalità : piattoforma Produzioni dal basso progetto : Natale Bambino 2020,

bonifico a Associazione culturale Zona Franca- Credito Siciliano , ag. Paternò (CT) IT 32 V 05216 84110 000000001358 causale : donazione Natale bambino 2020

Ogni contributo è importante. Fatti in quattro con noi !