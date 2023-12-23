NATALE IN CENTRO A PATERNÒ: FESTIVITÀ E SOLIDARIETÀ NELL'EVENTO ORGANIZZATO DA CONFCOMMERCIO

La Confcommercio di Paternò, guidata con passione da Francesco Faro, si prepara a illuminare il cuore della città con l'evento "Natale In Centro". In collaborazione con la ProLoco, presieduta da Salvi...

La Confcommercio di Paternò, guidata con passione da Francesco Faro, si prepara a illuminare il cuore della città con l'evento "Natale In Centro". In collaborazione con la ProLoco, presieduta da Salvina Sambataro, il Comune di Paternò e con il sostegno fondamentale dell'Assemblea Regionale Siciliana, l'iniziativa promette atmosfere magiche e solidarietà.

L'affascinante via Vittorio Emanuele, ai numeri 48/50 e 91, si trasformerà in un suggestivo scenario con mercatini di Natale allestiti nelle botteghe, gentilmente offerte dai proprietari.

Qui, gli artigiani locali esporranno le loro creazioni, regalando ai visitatori l'opportunità di scoprire autenticità e tradizione.

Il clou dell'evento si vivrà la mattina del 24 dicembre con la grande parata di Babbo Natale. Il presidente di Confcommercio Paternò, Francesco Faro, invita con entusiasmo tutti i concittadini a partecipare, catturando l'emozione del momento attraverso foto indimenticabili e regalando ai più piccoli istanti di spensieratezza.

Il 23 dicembre, nel pomeriggio, al civico 124 si terrà l'evento "Dona un giocattolo - dona un sorriso", una lodevole raccolta di giocattoli destinati ai bambini meno fortunati. Nel frattempo, al civico 30, prende vita la casa di Babbo Natale: un luogo magico con musica dal vivo, animazione e tanta gioia per i più piccini.

Confcommercio Paternò invita calorosamente la comunità a partecipare numerosa, creando insieme momenti festosi e condividendo la magia del Natale. Francesco Faro sottolinea l'importanza di sostenere i negozi locali, incoraggiando gli acquisti nella città, e conclude con affettuosi auguri da parte di Confcommercio e di tutti i commercianti alla comunità paternese.