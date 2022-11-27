NATALE, SINDACO POZZALLO: "VIA DA LUCI X DI XMAS, RICHIAMA FASCISMO"
"In occasione delle feste di Natale nella piazza principale di Pozzallo è stata installata, così come avviene in tutta Italia, una scritta. Invece di scrivere Christmas abbiamo scritto Xmas, così come...
"In occasione delle feste di Natale nella piazza principale di Pozzallo è stata installata, così come avviene in tutta Italia, una scritta. Invece di scrivere Christmas abbiamo scritto Xmas, così come accade in tutto il mondo, che significa Buon Natale.
Qualcuno ha voluto strumentalizzare questa scritta travisandola volutamente per 'decima mas' che è tutt'altra cosa". Lo afferma all'AdnKronos il sindaco di Pozzallo, nel ragusano, Roberto Ammatuna.
"Pozzallo democratica ed antifascista - aggiunge- non poteva subire la benché minima possibilità di essere associata al fascismo o di avere una scritta fascista. Ecco perché - conclude Ammatuna- la x è stata rimossa per garantire alla città di vivere un Natale più sereno".