NATISONE, TROVATO UN CORPO: SAREBBE QUELLO DI CRISTIAN

Sarebbe il corpo di Cristian Casian Molnar quello trovato questa mattina nel Natisone, nei pressi del greto dove è avvenuta la tragedia che il 31 maggio ha coinvolto i tre ragazzi.Il 25enne era disper...

Sarebbe il corpo di Cristian Casian Molnar quello trovato questa mattina nel Natisone, nei pressi del greto dove è avvenuta la tragedia che il 31 maggio ha coinvolto i tre ragazzi.

Il 25enne era disperso dal giorno dell’incidente, cercato senza sosta dai soccorritori per settimane. Fino a oggi, quando il calo del livello dell’acqua ha facilitato il ritrovamento: era incastrato fra rami e rocce, a circa 500 metri dal ponte romano a Premariacco.

Manca ancora l'identificazione ufficiale, ma sembra praticamente certo che si tratti proprio dell’ultimo dei tre giovani travolti dalla piena. I corpi delle altre due ragazze, Bianca Doros, 23 anni, e Patrizia Cormos, 21 anni, erano stati trovati pochi giorni dopo a circa 700 e mille metri dal punto della scomparsa.

Tragedia del Natisone, si indaga sugli errori dei soccorsi. L’elicottero più vicino partito troppo tardi

a cura della redazione Cronaca

03 Giugno 2024

Più volte i familiari della vittima avevano chiesto che non venissero interrotte le ricerche, nonostante per settimane queste si fossero rivelate infruttuose. “Non fermatevi, mio fratello è ancora vivo”, continuava a ripetere il fratello Petru Radu, che da passo passo ha seguito l’attività dei soccorritori.