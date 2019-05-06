NATO IL ROYAL BABY DI HARRY E MEGHAM: È MASCHIO

È maschio il primo Royal Baby del principe Harry e di Meghan Markle, duca e duchessa di Sussex. L'ex attrice californiana l'ha dato alla luce in queste ore, secondo quanto annunciato oggi dallo stesso...

È maschio il primo Royal Baby del principe Harry e di Meghan Markle, duca e duchessa di Sussex. L'ex attrice californiana l'ha dato alla luce in queste ore, secondo quanto annunciato oggi dallo stesso Harry. Il piccolo e la mamma stanno bene, ha precisato.

Il neonato, primo principe con sangue afroamericano di casa Windsor, diventa settimo nella linea di successione al trono britannico di Elisabetta II dopo Carlo, William e i suoi tre figli e lo stesso Harry.

Meghan aveva cominciato il travaglio preparandosi per il parto e l'arrivo del royal baby. Lo riferisce Sky News citando proprie fonti. Per settimane la data della nascita del primo figlio di Meghan e Harry è rimasta riservata.

La notizia del parto in corso è stata confermata poi da un comunicato ufficiale di Buckingham Palace. Non ancora confermata, invece, per ora, quella della nascita del bebé, di cui al momento non si conosce il sesso.

Il bambino, il primo della coppia, sarà settimo in linea di successione al trono britannico