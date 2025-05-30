Nave da crociera rompe gli ormeggi nel porto di Catania: due turisti cadono in mare

Momenti di tensione questa mattina nel porto di Catania, dove una nave da crociera, a causa delle forti raffiche di vento, ha rotto gli ormeggi. L’improvviso distacco dell’imbarcazione ha provocato il...

Momenti di tensione questa mattina nel porto di Catania, dove una nave da crociera, a causa delle forti raffiche di vento, ha rotto gli ormeggi. L’improvviso distacco dell’imbarcazione ha provocato il danneggiamento del molo e causato la caduta in mare di due turisti che si trovavano sulla passerella d’imbarco.

L’immediato intervento del personale della nave, degli agenti di polizia a bordo di moto d'acqua e dei militari della Guardia Costiera ha evitato il peggio. I due turisti sono stati rapidamente tratti in salvo e portati a riva.

Sul posto è giunto anche personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi e sta valutando le condizioni dei due malcapitati, che fortunatamente non versano in stato critico.

Le autorità stanno ora valutando i danni strutturali subiti dal molo e cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre la compagnia della nave è in contatto con le autorità portuali per le necessarie verifiche e per garantire la sicurezza delle operazioni successive.