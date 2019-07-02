NAVE PER CATANIA FERMA DA ORE IN MARE

Il traghetto Egnazia, con 250 persone a bordo, partito da Salerno e diretto a Catania, è fermo dalla notte in mare.Lo segnalano diversi passeggeri,parlandi di "un'odissea",e denunciano di "non avere a...

Il traghetto Egnazia, con 250 persone a bordo, partito da Salerno e diretto a Catania, è fermo dalla notte in mare.

Lo segnalano diversi passeggeri,parlandi di "un'odissea",e denunciano di "non avere assistenza né informazioni dall' equipaggio"

"La nave è spenta, funzionano solo le luci di emergenza, non c'è acqua e non si possono usare i bagni".

Il traghetto doveva partire alle 22, è salpato all'una di notte. "Abbiamo contattato la capitaneria di porto, ma non abbiamo avuto riscontri",dicono alcuni.