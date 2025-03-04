NAVI FANTASMA RUSSE A LARGO DI AUGUSTA, DDA ETNEA APRE INCHIESTA

Gli spostamenti a largo delle coste siciliane, e le soste di fronte ad Augusta, di petroliere sospette hanno attirato l'attenzione della Direzione distrettuale antimafia di Catania, guidata dal procur...

Grazie all'elenco delle navi che attraccano ad Augusta e a Santa Panagia (Siracusa), è stato possibile ricostruire una serie di trasferimenti di petrolio "ship-to-ship", da nave a nave, avvenuti appena fuori dalle acque territoriali italiane.

In un'inchiesta di Report con Greenpeace, il Mediterraneo di fronte alla Sicilia orientale viene definito il nuovo "hub" per gli scambi da nave a nave, incluse quelle della "shadow fleet" della Russia. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

"Negli ultimi due anni, il volume di greggio russo trasportato dalla shadow fleet è cresciuto in maniera esponenziale, fino a coprire il 70 per cento delle esportazioni totali russe via mare", si legge nell'indagine dell'associazione ambientalista. In base alle sanzioni occidentali contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina, è vietato ai Paesi dell'Unione Europea, del G7 e all'Australia di importare e molti dei suoi derivati se provengono da Mosca.

È questo embargo ad avere costretto il colosso russo Lukoil a vendere alla società cipriota Goi Energy le raffinerie di Priolo Gargallo, all'inizio del 2023.

"Al contempo agli stessi Paesi non è consentito fornire servizi di assistenza tecnica, intermediazione e assistenza finanziaria a nessuna delle entità coinvolte nel trasporto marittimo di petrolio russo.

È proibito partecipare consapevolmente in attività svolte con lo scopo di eludere le sanzioni imposte, tra cui operazioni StS (ship to ship, ndr) finalizzate a "riciclare" petrolio russo o consentire a un carico originato da una imbarcazione sottoposta a sanzioni di proseguire il suo viaggio", prosegue Greenpeace.

È questo, invece, che sarebbe avvenuto a largo delle coste siciliane e sarebbe al centro dell'inchiesta della Dda di Catania.