NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA CARTOLINA E ANNULLO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE

Poste Italiane dedica alla Giornata Internazionale della Pace una colorata cartolina a tema, imperdibile per tutti gli appassionati e collezionisti del settore, che sarà disponibile al prezzo di 0,90€ nei 3 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Catania, disponibili nelle sedi di Catania Centro, Acireale e Caltagirone. Fino a sabato 24 settembre sarà in distribuzione anche un annullo speciale dedicato alla ricorrenza.

La Giornata Internazionale della Pace, celebrata il 21 settembre di ogni anno, è stata istituita nel 1981 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 36/67. La risoluzione invitava tutti gli stati membri, organizzazioni del sistema, organizzazioni regionali e non governative e individui a commemorare il giorno sia attraverso l'educazione e la consapevolezza pubblica sia nella cooperazione per la pace globale.

Il 21 settembre le Nazioni Unite invitano così tutti i popoli a deporre le armi e a riaffermare il loro impegno a vivere in armonia gli uni con gli altri: il tema di quest’anno è “Porre fine al razzismo. Costruisci la pace”.

Per qualsiasi informazione o curiosità sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.