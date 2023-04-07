NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA LA CARTOLINA DEDICATA ALLA PASQUA

Ancora un’iniziativa filatelica di Poste Italiane, che dedica alla Pasqua una colorata cartolina, con il tradizionale coniglietto e uova colorate. Una nuova occasione per i collezionisti o per chi vuo...

Ancora un’iniziativa filatelica di Poste Italiane, che dedica alla Pasqua una colorata cartolina, con il tradizionale coniglietto e uova colorate. Una nuova occasione per i collezionisti o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

La cartolina è disponibile nell’ufficio postale con sportello filatelico di Catania Centro e in provincia nelle sedi di Acireale e Caltagirone, nei dieci “Spazio Filatelia” del territorio nazionale e online, al costo di 1,00 €.

Fino all’ 11 aprile sarà inoltre disponibile negli “Spazio Filatelia” l’annullo tondo a datario mobile mentre quello lineare sarà utilizzato negli uffici postali con sportello filatelico sempre in abbinamento al datario mobile.

Per qualsiasi informazione o curiosità sul mondo della filatelia è possibile visitare il sito filatelia.poste.it.