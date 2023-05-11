NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA LA CARTOLINA DELLA FESTA DELLA MAMMA

Poste Italiane anche quest’anno festeggia la Festa della Mamma con una colorata cartolina filatelica. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata...

La cartolina può essere acquistata (costo 1 €) online sul sito poste.it e nei dieci Spazio Filatelia del territorio; nell’ufficio postale con sportello filatelico di Catania Centro e in provincia nelle sedi di Acireale e Caltagirone fino al 15 maggio, sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

Per qualsiasi aggiornamento o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.