NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA LE CARTOLINE DEDICATE ALLA FESTA DELLA MAMMA

Ancora un’iniziativa filatelica di Poste Italiane, che dedica due colorate cartoline alla Festa della Mamma. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

Le cartoline possono essere acquistate (costo 0,90 €) online sul sito poste.it, nei 3 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Catania, disponibili nelle sedi di Catania Centro, Acireale e Caltagirone e negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, dove fino al 9 maggio sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.