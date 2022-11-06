NEL MEDITERRANEO IL SOTTOMARINO AMERICANO CON 24 MISSILI ATOMICI TRIDENT

Il super sottomarino nucleare americano USS Rhode Island è arrivato tre giorni fa nel porto di Gibilterra in una mossa a sorpresa che, secondo gli esperti, si tratta di un messaggio di avvertimento al...

I media americani del settore riferiscono che l'operazione arriva a due settimane dall'annuncio che un altro sottomarino nucleare, l'USS West Virginia, si stava dirigendo nel Mar Arabico

La marina americana ha confermato la notizia sottolineando che si tratta della prima volta che un sottomarino balistico americano visita Gibilterra dal giugno del 2021. USS Rhode Island è uno degli strumenti di deterrenza nucleare più potenti dell'arsenale americano e può trasportare fino a 20 missili balistici Trident D5 in grado di colpire a 18mila chilometri di distanza.

Ognuno di questi missili, spiegano i media specializzati, può essere armato con 14 testate nucleari.