Nel nuovo Piano sanitario ricompare il Pronto Soccorso di Paternò

In questi mesi, il “Comitato per l’ospedale di Paternò” ha lavorato a fari spenti lontano da veleni e polemiche seguendo passo dopo passo l’evolversi della vicenda: oggi, giunge una notizia quantomeno incoraggiante

95047.it Il polverone sollevato sarà pure servito a qualcosa. Nella nuova bozza del Piano sanitario regionale “ricompare” il Pronto Soccorso di Paternò. Cancellato, era stato detto con nonchalanche, per un fantomatico errore oggi torna a figurare nella riorganizzazione sanitaria isolana. Manca ancora l’ufficialità, ovvero il via libera anche da parte del Direttore generale dell’Asp, ma ipotizzare un percorso nuovamente in controtendenza sarebbe pura follia. Tuttavia, troppo presto per cantare vittoria: seguiremo gli sviluppi dei prossimi giorni.

