NEL SERBATOIO DELL’AUTO AVEVA 11 CHILI DI COCAINA PER UN VALORE DI OLTRE UN MILIONE DI EURO: ARRESTATO CORRIERE DELLA DROGA SULLA

NEL SERBATOIO DELL'AUTO AVEVA 11 CHILI DI COCAINA PER UN VALORE DI OLTRE UN MILIONE DI EURO: ARRESTATO CORRIERE DELLA DROGA
IFinanzieri di Palermo hanno sequestrato circa 11 chili di cocaina, occultata in un’automobile sottoposta a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo.
E’ stata una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo a controllare un’autovettura, procedendo all’identificazione del conducente che, nel corso delle operazioni, si era però mostrato particolarmente nervoso e agitato.
Pertanto, i militari effettuavano una più approfondita attività di perquisizione del mezzo, rinvenendo occultati all’interno del serbatoio della stessa, grazie al fiuto dei cani antidroga Anouk e Ethoo del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, 10 involucri avvolti in buste di cellophane trasparente, per un peso complessivo di 10,9 chili di cocaina.
Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 1 milione di euro. Il corriere, di nazionalità italiana, è stato arrestato.