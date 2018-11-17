NEL WEEKEND PIOGGIA DI STELLE CADENTI, IN ARRIVO LE ‘LACRIME’ D’AUTUNNO

Piovono stelle cadenti nel cielo di novembre:il 18 e 19 appuntamento con il picco delle ‘lacrime’ d’autunno, le Leonidi, figlie delle polveri della cometa Tempel-Tuttle. Secondo l’Unione Astrofili Ita...

Piovono stelle cadenti nel cielo di novembre:il 18 e 19 appuntamento con il picco delle ‘lacrime’ d’autunno, le Leonidi, figlie delle polveri della cometa Tempel-Tuttle. Secondo l’Unione Astrofili Italiani (Uai), avremo “tempeste saltuarie di stelle cadenti, tra le 10 e le 20 l’ora, visibili dalla mezzanotte del 17 novembre e soprattutto all’alba del 18 nella costellazione del Leone, verso Sud-Est. L’osservazione sarà favorevole perché la Luna sarà al tramonto”, rileva l’Uai.

Ogni anno in autunno la Terra attraversa regioni dello spazio che contengono nuvole di particelle rilasciate dalla cometa Tempel-Tuttle durante il suo peregrinare cosmico che la porta periodicamente al punto di minima distanza dal Sole, il perielio. L’ultimo incontro ravvicinato è stato nel 1998 e il prossimo sarà tra circa 30 anni. Ogni volta che la cometa si avvicina al Sole, dissemina nello spazio una scia di polveri che, a contatto con l’atmosfera terrestre, si accendono come lucciole, sfrecciando alla velocita di circa 72 chilometri al secondo.

Per gli esperti dell’Uai, “attualmente la frequenza delle Leonidi è ritornata nella normalità con un numero contenuto di eventi. Quella che osserveremo - concludono - sarà la componente annuale, legata alle polveri risalenti ai precedenti passaggi al perielio e formata da meteore per lo più di debole luminosità”.