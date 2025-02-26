NELLA MATTINATA DI OGGI: TRE INCIDENTI E TRE FERITI TRA PATERNÒ, BELPASSO E S. M. DI LICODIA

26 febbraio 2025 - Una mattinata segnata da gravi incidenti stradali nel nostro comprensorio Tre sinistri distinti hanno coinvolto veicoli e persone a Paternò, Belpasso e Santa Maria di Licodia, susci...

26 febbraio 2025 - Una mattinata segnata da gravi incidenti stradali nel nostro comprensorio Tre sinistri distinti hanno coinvolto veicoli e persone a Paternò, Belpasso e Santa Maria di Licodia, suscitando preoccupazione e richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi.

Incidente a Paternò: scontro tra un'auto e un furgone Enel

A Paternò, in via Mediterraneo, conosciuta anche come "salita della Cassa Mutua", si è verificato un incidente dalle dinamiche ancora poco chiare. Le immagini inviate da una nostra lettrice mostrano due mezzi fortemente danneggiati ai bordi della strada: un'autovettura e un furgone dell'Enel Distribuzione. Il violento impatto ha lasciato numerosi detriti sul manto stradale. Il mezzo dell'Enel si trova ancora sul posto con le luci di emergenza accese.

Belpasso: motociclista ferito in un grave scontro sulla SP 14

Sempre nella mattinata di oggi, sulla strada provinciale 14 che collega Piano Tavola a Belpasso, si è verificato un violento incidente tra una moto Yamaha e un furgone Iveco Daily. L'impatto ha avuto conseguenze particolarmente gravi per il motociclista, un uomo di 33 anni, che è stato sbalzato a terra con violenza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno fornito le prime cure prima di trasferire d'urgenza il ferito all'ospedale San Marco di Catania. Le sue condizioni sono serie, ma non sono ancora stati diffusi dettagli ufficiali sul suo stato di salute. Le autorità sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell'incidente, mentre il traffico nella zona ha subito rallentamenti gestiti dalle forze dell'ordine.

Santa Maria di Licodia: auto fuori controllo si schianta contro un negozio

Un altro grave episodio si è verificato a Santa Maria di Licodia, in via Vittorio Emanuele, dove una Lancia Y ha perso il controllo e si è schiantata contro l'ingresso di un negozio di frutta e verdura. Alla guida dell'auto vi era un uomo che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver avuto un malore prima di perdere il controllo del veicolo. L'impatto ha travolto anche il titolare dell'attività commerciale, che si trovava proprio all'ingresso al momento dello schianto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, che hanno trasportato entrambi i feriti all'ospedale di Paternò. Le loro condizioni non sono ancora chiare, ma sembra che il commerciante abbia riportato diverse ferite. La Polizia Municipale di Santa Maria di Licodia ha avviato le indagini per accertare la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

L'episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, molti dei quali hanno assistito alla scena.