95047

NELLA SEDE INPS DI PATERNO' PRESENTATE 5270 DOMANDE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA

Al 7 aprile, sono 806.878 le domande già caricate dall'Inps sulla piattaforma relativamente alle richieste di reddito di cittadinanza; 433.270 sono donne (54%) e 373.608 sono uomini (46%).Nella sede I...

A cura di Redazione Redazione
09 aprile 2019 08:10
NELLA SEDE INPS DI PATERNO' PRESENTATE 5270 DOMANDE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA -
News
Condividi

Al 7 aprile, sono 806.878 le domande già caricate dall'Inps sulla piattaforma relativamente alle richieste di reddito di cittadinanza; 433.270 sono donne (54%) e 373.608 sono uomini (46%).

Nella sede INPS di Paternò, che ha competenza territoriale nelle seguenti città: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Maletto, Maniace, Misterbianco, Paternò, Ragalna, e Santa Maria di Licodia, le domande presentate sono state 5270.

In totale nella provincia di Catania le domande sono state 27.622 cosi ripartiti:

  • SEDE CATANIA 10.566
  • SEDE PATERNO' 5.270
  • SEDE GIARRE 4.867
  • SEDE MASCALUCIA 3.881
  • SEDE CALTAGIRONE 3.038

A detenere il primato di richieste è la provincia di Palermo con 37.761 istanze, il secondo posto è occupato dalla provincia di Catania con 27.622 domande, mentre a chiudere il podio è il Messinese con 15.649 richieste.

A chiudere la classifica provinciale è Enna con 3.830 domande presentate.

In totale sono 128.734 le domande per il reddito di cittadinanza pervenute alle sedi Inps della Sicilia.

I numeri racchiudono sia le domande online, sia quelle pervenute agli uffici postali e quelle raccolte dai CAF.  Lo comunica l’Istituto di previdenza.

NELLA SEDE INPS DI PATERNO' PRESENTATE 5270 DOMANDE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA
NELLA SEDE INPS DI PATERNO' PRESENTATE 5270 DOMANDE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047