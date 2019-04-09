NELLA SEDE INPS DI PATERNO' PRESENTATE 5270 DOMANDE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA

Al 7 aprile, sono 806.878 le domande già caricate dall'Inps sulla piattaforma relativamente alle richieste di reddito di cittadinanza; 433.270 sono donne (54%) e 373.608 sono uomini (46%).Nella sede I...

Al 7 aprile, sono 806.878 le domande già caricate dall'Inps sulla piattaforma relativamente alle richieste di reddito di cittadinanza; 433.270 sono donne (54%) e 373.608 sono uomini (46%).

Nella sede INPS di Paternò, che ha competenza territoriale nelle seguenti città: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Maletto, Maniace, Misterbianco, Paternò, Ragalna, e Santa Maria di Licodia, le domande presentate sono state 5270.

In totale nella provincia di Catania le domande sono state 27.622 cosi ripartiti:

SEDE CATANIA 10.566

SEDE PATERNO' 5.270

SEDE GIARRE 4.867

SEDE MASCALUCIA 3.881

SEDE CALTAGIRONE 3.038

A detenere il primato di richieste è la provincia di Palermo con 37.761 istanze, il secondo posto è occupato dalla provincia di Catania con 27.622 domande, mentre a chiudere il podio è il Messinese con 15.649 richieste.

A chiudere la classifica provinciale è Enna con 3.830 domande presentate.

In totale sono 128.734 le domande per il reddito di cittadinanza pervenute alle sedi Inps della Sicilia.

I numeri racchiudono sia le domande online, sia quelle pervenute agli uffici postali e quelle raccolte dai CAF. Lo comunica l’Istituto di previdenza.