Iintervento di soccorso sul versante sud dell’Etna, dove un scialpinista è rimasto ferito a seguito di una caduta nel “Canalone di Rocca Sabb d

Intervento di soccorso sul versante sud dell’Etna, dove un scialpinista è rimasto ferito a seguito di una caduta nel “Canalone di Rocca Sabbiosa”, a circa 2100 metri di quota, sotto la Montagnola. Sul posto sono intervenu

Nella tarda mattinata di sabato, intervento di soccorso sul versante sud dell’Etna, dove un scialpinista è rimasto ferito a seguito di una caduta nel “Canalone di Rocca Sabbiosa”, a circa 2100 metri di quota, sotto la Montagnola.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della Stazione Etna Sud del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L’uomo ha riportato un trauma importante a una spalla.

I soccorritori hanno raggiunto il ferito utilizzando sci d’alpinismo, lo hanno stabilizzato dal punto di vista sanitario e immobilizzato con un materassino a depressione. Successivamente è stato posizionato all’interno della barella “Rolly”, specifica per interventi su neve, e trasportato a valle.

Il recupero è avvenuto tramite una calata controllata con gli sci fino al piazzale sottostante, dove ad attendere c’era un’ambulanza del 118. Il ferito è stato quindi preso in carico dai sanitari e trasferito per le cure necessarie.

L’intervento si è svolto in condizioni ambientali impegnative, confermando ancora una volta l’importanza della prontezza e della sinergia tra le squadre di soccorso in ambiente montano.