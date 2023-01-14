NELL'INCIDENTE DI IERI AD AUGUSTA, LA VITTIMA È UN 59 ENNE DI MISTERBIANCO

A perdere la vita nell'incidente che si è verificato ieri, 13 Gennaio 2023 sulla strada statale 114dir “Della Costa Saracena” in territorio comunale di Augusta è il 59 enne Misterbianchese, Nuccio So...

A perdere la vita nell'incidente che si è verificato ieri, 13 Gennaio 2023 sulla strada statale 114dir “Della Costa Saracena” in territorio comunale di Augusta è il 59 enne Misterbianchese, Nuccio Sorbello, che lavorava come operaio della manutenzione su impianti di carburante.

Si tratta del conducente del furgoncino.. Un'altra persona è rimasta ferita. L'incidente è avvenuto al km 6, in territorio di Augusta e il tratto di strada è rimasto provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni per un paio di ore

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.

La strada statale 114dir “Della Costa Saracena” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto al km 6, in territorio comunale di Augusta (SR).

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e un furgone sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita.

AL momento non si conoscono le generalità della vittima.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

