NELL'INCIDENTE DI IERI SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: LA VITTIMA È UN 39ENNE DI MISTERBIANCO

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la Tangenziale di Catania, coinvolgendo un furgone e un'autocisterna carica di benzina. La vittima è Carlo Calvagna, un uomo di 39 anni residente a Misterbianco. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite nell'impatto, una delle quali è attualmente ricoverata in terapia intensiva presso l'ospedale Garibaldi Centro.

Carlo Calvagna lavorava per la Ingo Trasporti, un'azienda di Piano Tavola specializzata in consegne rapide tra la Sicilia e la Calabria. Al momento del sinistro, viaggiava a bordo di un mezzo della ditta. La sua scomparsa rappresenta una tragedia per la comunità di Misterbianco e per i colleghi della sua azienda, che lo ricordano come un lavoratore instancabile e una persona stimata.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei mezzi coinvolti potrebbe aver perso il controllo, causando una sequenza di eventi drammatica. Il furgone su cui viaggiava Carlo Calvagna avrebbe urtato il guardrail, effettuando un testa-coda, per poi essere colpito violentemente dall'autocisterna.

La forza dell'impatto è stata tale da rendere complessi i soccorsi e i rilievi sul luogo dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, con squadre della Sede Centrale, del Distaccamento Nord e del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico). La priorità è stata mettere in sicurezza l'area, considerata l'alta infiammabilità del carburante trasportato dall'autocisterna. Fortunatamente, non sono state rilevate perdite di benzina, evitando così ulteriori rischi per la zona circostante.

Oltre alla vittima, altre due persone sono rimaste gravemente ferite. Una di loro si trova ricoverata in terapia intensiva presso l'ospedale Garibaldi Centro, dove i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarne le condizioni. L'altra persona coinvolta ha riportato lesioni significative ma non sarebbe in pericolo di vita

Il tratto di tangenziale interessato dall'incidente è rimasto chiuso per diverse ore per consentire i rilievi e il ripristino della sicurezza stradale. Le autorità stanno proseguendo le indagini per accertare le cause dell'incidente e determinare eventuali responsabilità.

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe attorno ai familiari di Carlo Calvagna e alle persone coinvolte in questa tragedia. Gli sviluppi delle indagini saranno fondamentali per chiarire la dinamica di quanto accaduto e prevenire simili episodi in futuro.