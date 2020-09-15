NEONATO DI 5 GIORNI IN PERICOLO DI VITA TRASFERITO DA CATANIA A GENOVA

La notte scorsa un neonato di appena cinque giorni in pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza da Catania a Genova a bordo di un aereo del 31simo Stormo dell'Aeronautica Militare per essere rico...

La notte scorsa un neonato di appena cinque giorni in pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza da Catania a Genova a bordo di un aereo del 31simo Stormo dell'Aeronautica Militare per essere ricoverato nell'ospedale "Gaslini".

Il piccolo è stato imbarcato sul velivolo all'interno di una culla termica ed è stato accompagnato, oltre che dalla mamma, da un'equipe medica che lo ha seguito costantemente.La richiesta di trasporto è giunta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, che ha quindi attivato uno dei velivoli che sono tenuti in allerta per questo genere di necessità. Il Falcon 900 è decollato da Catania intorno alle 21.30 e dopo circa un'ora e venti minuti di volo è atterrato all'aeroporto di Genova, da dove il neonato è stato immediatamente trasferito in ambulanza all'ospedale. (ANSA).